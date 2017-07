Send til din ven. X Artiklen: Nicole fik livmoderhalskræft Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nicole fik livmoderhalskræft

Allerød - 12. juli 2017 kl. 07:04 Af Signe Aarestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ren rutine, da Nicole Emerslund fra Allerød får foretaget en smeartest hos sin læge, men da svaret på prøven kommer tilbage, bliver der vendt op og ned på livet for den dengang 24-årige HF-studerende.

Nicole har livmoderhalskræft og får foretaget en såkaldt trakelektomi, hvor hun får fjernet livmoderhalsen, tre centimeter af skeden og de omkringliggende lymfer.

I dag, fem år senere, er hun netop blevet erklæret rask, men må resten af livet leve med følgerne af sygdom og behandling.

Det drejer sig blandt andet om endometriose, som særligt under menstruationen kan give stærke smerter, lymfødemer der forårsager væskeophobninger i mave og lår, smerter under samleje og en øget risiko for at tabe barnet under en graviditet eller føde for tidligt.

Livmoderhalskræft skyldes HPV-virus, der er en seksuelt overført virus, som omkring 40 procent af danskerne er smittet med.

Unge piger kan som en del af børnevaccinationsprogrammet gratis vaccineres imod HPV og således beskyttes imod livmoderhalskræft. Imidlertid vælger mange forældre vaccinen fra.

Sjællandske læger vil nu øge indsatsen for at få flere til at tage imod vaccinationen.

- Vi vil gerne argumentere for vaccinens gyldighed og for, hvorfor det er vigtigt at lade sit barn vaccinere. Det her er noget unge piger i værste fald dør af, siger praktiserende læge i Lægehuset Remisen i Præstø og formand for Vordingborg Lægelaug Christian Jensen.

Net-artiklen her er en forkortet version af en række artikler, der bringes i DAGBLADET og Nordvestnyt tirsdag 11. juli og i Sjællandske onsdag 12. juli. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy