En ejendomsudvikler har henvendt sig til kommunen med ønske om at opføre et lavprisbyggemarked ved Kollerødvej, for eksempel der hvor de midlertidige flygtningepavilloner lige nu ligger. Men et enigt Økonomiudvalg har afvist at sælge grunden. Foto: Allan Nørregaard

Nej tak til nyt lavprisbyggemarked

For nylig dumpede der en henvendelse fra en ejendomsudvikler ind i indbakken i Allerød Kommunes mailsystem. Ejendomsudvikleren, som hedder Pro Developments og hører hjemme i Randers, henvendte sig til kommunen for at søge om tilladelse til at opføre et lavpris byggemarked på et af to områder ved Kollerødvej: