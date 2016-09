Se billedserie Bjørli Lehrmann fortæller om et af de dyr, som nogle af dagens gæster har fisket op af søen ved Vestre Hus. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Naturens dag med rå snobrød og en udbryderkonge

Allerød - 12. september 2016 kl. 05:11 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På parkeringspladsen ved Mørkebakkevej, holder bilerne tæt. Og inde i skoven har cykelstativerne for længst opgivet at følge med efterspørgslen. Rigtig mange har nemlig valgt at tilbringe søndagen i og omkring Vestre Hus, hvor naturvejleder Bjørli Lehrmann, Danmarks Naturfredningsforening og Allerød Orienteringsklub har slået sig sammen om at markere Naturens Dag.

- Det er en fin dag, det her, siger Gert Nielsen fra Allerød Orienteringsklub (AOK), der står klar ved indgangen til Vestre Hus med kort over skoven og vejledning til ruterne på tre, fem og syv kilometer.

I det samme kommer to piger tilbage fra skoven. Glade og røde i kinderne efter en times tid på farten.

- Hej med jer. Fandt I alle posterne?, spørger Gert Nielsen.

De nikker og rækker deres sedler fra turen frem, så de kan blive kontrolleret. Og den er god nok. Pigerne har været rundt til alle poster, og derfor får de et klistermærke i den lille bog, som AOK deler ud ved deres familie-arrangementer.

Indenfor i Vestre Hus er der også gang i den. Ved et langbord i det ene rum bliver der produceret farvestrålende edderkopper af piberensere og store perler. Til den store guldmedalje apropos.

I det andet rum er Bjørli Lehrmann ved at vise nogle af husets eksotiske dyr frem. Blandt andet kongesnogen, eller udbryderkongen, som hun kalder den.

- Vi skal lige have låst buret, ellers stikker den af. Det er en udbryderkonge, kan jeg godt sige jer. Der var engang, hvor den slap ud af buret, og så var den væk i to måneder. Men til sidst var den simpelthen så tørstig, at da rengøringsdamen plaskede vand på gulvet, så kom den frem. Og det var hun ikke så glad for, for hun kan ikke lide slanger, fortæller Bjørli, mens børnene kigger med lige stor interesse på hende og på slangen.

- Min søster har sagt, at du engang har haft en fugleedderkop herude, siger en pige, og naturvejlederen fortæller, at den har hun skam stadig.

- Den er lige herovre i et bur. Vil I se den?, spørger hun.

Det vil de gerne, og så rykker hele selskabet de få meter over til buret, hvor fugleedderkoppen ligger.

Ved bålhytten lige udenfor har Hans Philipsen fra Danmarks Naturfredningsforening sørget for gang i bålet, så der kan bages snobrød. Helt som det plejer er det de voksne, der er endt med sorteper og tålmodigt sidder med brødene over gløderne, mens børnene leger og først kommer tilbage, når de snoede brød er færdigbagt. Men måske skal de ikke glæde sig for meget.

- Der er nogen, som siger, at rigtige snobrød er sorte på ydersiden og rå på indersiden, siger en far og vender et brød, der svarer ret godt til den beskrivelse.

Nu er Bjørli Lehrmann kommet ned ved søen, hvor der også er gang i den. I søen er der karusser, gedder, salamandere og grønne frøer samt en masse andre smådyr, som børn og voksne får fisket op i deres net.

- Nej, hvor er der mange ting her. Det er helt fantastisk, siger Bjørlig Lehrmann og kigger ned i en balje, hvor hun blandt andet spotter en masse guldsmedelarver.