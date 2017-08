Naturen får et kreativt tvist på Vestre Hus

Dem lavede hun, da hun var fem år gammel, og da hendes mor for nylig døde, fandt hun dem igen. Nu hænger de i Bjørlis Hule sammen med klemme-krokodillen, filt-fuglene og perle-edderkoppen. Samt ikke at forglemme skum-muldvarpen.

- Der er grænser for, hvor længe børn gider at stå og se på et hul i jorden og høre om en muldvarp. Men hvis man så begynder at grave lidt i hullet, mens man taler, og pludselig hiver en muldvarp op, så hjælper det. Det holder deres opmærksomhed lidt længere, hvis man lige kan lave lidt fis på den måde, siger Bjørli Lehrmann, der også mener, at de kreative dyr kan hjælpe børn (og voksne) tættere på de levende dyr. For eksempel edderkopper.