Naboer i chok efter skuddrama

Allerød - 18. maj 2017 kl. 16:08

Det kunne have fået fatale konsekvenser, da der onsdag aften blev skudt imod en bil i boligkvarteret Uglevang i Allerød. Det ene af de to affyrede skud gik nemlig igennem ruden i en lejlighed på første sal. Og på sin vej passerede det altanen, hvor lejlighedens beboer netop havde siddet.

- Det hvirvler godt nok rundt inde i hovedet. Tænk, hvis hun ikke havde rejst sig, så var hun måske blevet skudt. Det er forfærdeligt, siger Merete Larsen og kigger op imod lejligheden, hvor den knuste rude nu er pillet ud, og hvor politiets teknikere

Merete Larsen bor i nummer 104, lige hvor skyderiet fandt sted, og da skuddene på parkeringspladsen faldt, sad hun i sin gårdhave, der vender ud mod netop parkeringspladsen.

Hun ringede med det samme 112, hvilket flere andre også havde gjort. Og efterfølgende fik hun travlt med at tage sig af sin 17-årige datter, der var gået over på den anden side af vejen for at købe mad på grillen.

- Hun stod derovre og kunne ikke komme hjem. Hun græd og var helt ude af den, så jeg blev nødt til at gå over og hente hende. Da vi skulle tilbage, blev vi fulgt af politiet, fordi der var spærret af over det hele, fortæller hun.

Ligeledes i nummer 104 i stuen bor Zandra med sine to børn på seks og otte år. Og for dem blev aftenen også en kende for dramatisk. Især for hendes otte-årige søn, der pludselig kom skrigende igennem stuen og løb ind på sit værelse for at gemme sig.

- Der står en mand med et gevær, råbte han. Så jeg flåede min datter ned fra sofaen og fik hende med ind på værelset, inden jeg gik ud for at se, hvad der skete. Det var heldigvis en betjent, min søn havde set. Så jeg talte med børnene om, at det var politiet, og at de var her for at passe på os, fortæller Zandra torsdag eftermiddag til Frederiksborg Amts Avis.

De to naboer er forståeligt nok rystede efter skudepisoden lige udenfor deres lejligheder.

- Det er fredelige mennesker, der bor her, og der plejer aldrig at være noget. Vi passer på hinanden og hjælper hinanden. Derfor bliver man også noget chokeret, når der pludselig bliver skudt, siger Merete Larsen.

