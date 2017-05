Det kommende erhvervsområde ved Farremosen er området indenfor den stiplede linje. De berørte naboer bor ud til områdets nordlige ende Illustration: Allerød Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Nabo-protester imod lokalplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nabo-protester imod lokalplan

Allerød - 23. maj 2017 kl. 06:11 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En række naboer har gjort indsigelser imod det kommende erhvervsområde ved Farremosen. Sagen behandles onsdag, hvor Teknik- og Planudvalget skal diskutere to ting. Dels hvor tæt på det boligområde, der ligger som nabo mod nord, der må bygges. Dels hvor højt der så må bygges på området.

Og det er to spørgsmål, som optager netop naboerne, der lige fra begyndelsen har været på dupperne i forhold til erhvervsområdet, der er klassificeret til tungt erhverv med tung trafik.

- Forvaltningen har formået at lave et rigtig dårligt udkast ved at lægge ud med en byggelinje 20 meter fra vores skel, hvor man må bygge 20 meter højt. Og så bliver det sendt i høring, selvom der ifølge ministeriets retningslinjer skal være en afstand på 100 meter til følsomt område, som beboelse jo er. Så skriver de godt nok i deres kommentar til mit høringssvar, at de 20 meter var en fejl. Men jeg synes, det er beskæmmende, at vi borgere skal starte med at kæmpe nærmest nul meter fra vores skel, i stedet for at begynde ved de 100 meter, som man bør, siger Klaus Østergaard, som er afsender af en af de i alt ni indsigelser, der er kommet til lokalplanen fra beboerne i området.

Han bor på Farremosen 3 og er dermed en af de nærmeste naboer til det kommende område for tungt erhverv. Han har boet der i små 20 år, og da han flyttede dertil, var det grønne område beskyttet af Fingerplanen. Da den for omkring fem år siden blev revideret, ændrede området status, og nu er det udlagt til tungt erhverv. Derfor er det også vigtigt, at det bliver gjort ordentligt, mener han.

- Det er jo politikerne, der skal sætte sig ned og sætte rammerne for, hvordan det her område skal være, og hvordan det skal hænge sammen med naboerne. Og jeg siger, lad nu være med at lave noget, der giver os problemer i området.

Formand for Teknik- og Planudvalget, Jesper Hammer (Nye Borgerlige) betegner sagen som en af den slags, man som politiker helst var fri for. For uanset, hvad udvalget beslutter, vil nogle være utilfredse.

- Vi forsøger, så godt som vi kan, at gøre alle så glade som muligt, men det ender jo med et kompromis. Vores hidtidige beslutning er ret skrap overfor de, der skal sælge jorden, for vi har nogle naboer, som vi skal passe på, og som ikke skal have presset en masse støj og støv ned over hovedet. Skulle vi gøre det bedre for beboerne, skulle vi være endnu mere stringente i vores beslutning, men så kan køberne jo ikke være der, siger han.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.