Lars Juel Sørensen har vedhæftet dette billede af Norreccos affaldssorterignsanlæg i sin indsigelse. Han mener ikke, at anlægget hører hjemme i et natur- og fritidsområde. Foto: Lars Juel Sørensen

Nabo gør indsigelse imod Fingerplanen

Det er et stort tab af både naturområde og tillid til politikerne at lade Norrecco blive liggende på Stensøvej, mener Lars Juel Sørensen.

»Lynge Grusgrav har i årevis været skueplads for såkaldte »myndighedsfejl«. Sådan hedder det, når Frederiksborg Amt og senere Region Hovedstaden, uskønt akkompagneret af Allerød Kommune, forsømmer sin kontrol og tilsyn. Det er sikkert velkendt for de fleste, at Farum Sten og Grus blev dømt for at overtræde loven om jordforurening i 14 år. Men slap for videre tiltale fordi det offentlige aldrig havde reageret på de helt åbenlyse ulovlige aktiviteter; læs »deponering af jord«. Siden 1998 har deponering af jord, ren som forurenet, været forbudt i gamle råstofgrave medmindre, der foreligger en dispensation«, står der i naboernes indsigelse, som fortsætter således: