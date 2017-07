Se billedserie Lasse Bo Handberg startede den 1. juli som teaterdirektør hos Mungo Park. Han kommer fra Mungo Park Kolding. Foto: Allan Nørregaard

Mungo Park nye mand vil have publikum helt frem i stolesæderne

Allerød - 14. juli 2017 kl. 07:59 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

44-årige Lasse Bo Handberg har overtaget direktørstolen på Allerøds landskendte teater Mungo Park.

De vigtigste mennesker i teateret er publikum, mener Lasse Bo Handberg, og det afspejler sig i den måde, han laver teater. Han bestræber sig på at lave forestillinger, der ikke leverer en afgørelse eller et facit for dem, der kommer og kigger.

- Vi laver ikke teater for vores skyld, men for publikums skyld. Det vil sige, at hvis vi respekterer publikum, skal sandheden ligge ude hos dem, ikke oppe hos os på scenen. Vores opgave er at vække en tanke hos publikum, som de ikke havde tænkt før, siger han og byder ind med sin egen oplevelse af kunst.

- Jeg oplever selv, at kunst er godt, hvis der er nogle modpoler, noget der står og skurrer imod hinanden. Jeg synes næsten altid, historien er mest interessant, hvis der er et både og i den. Oftest synes vi jo, at et skønmaleri er kedeligt. Vi kan godt synes, det er pænt, men man bliver ret hurtigt færdig med det. Og det sjove er, at hvis noget er meget provokerende, bliver man også hurtigt færdig med det, for så går man bare sin vej.

At lave teater, der bærer begge dele i sig er djævelsk vanskeligt, mener teaterdirektøren, der alligevel altid stræber efter at lave noget, som bærer den dobbelthed i sig.

- Er den der, kan jeg mærke, at der sker noget i teatersalen. Folk rykker frem på det forreste af sæderne og tænker »hvad sker der?« Hvis det kun er smadder eller skønmaleri, så kan jeg se, at de læner sig tilbage i sæderne, siger Lasse Bo Handberg.

At læne sig tilbage i sædet kan man ikke beskylde Lasse Bo Handberg for. Trods sine bare 44 år har han allerede været teaterdirektør i 14 år. Først i ni år på Baggårdteateret i Svendborg og derefter i fem år på Mungo Park Kolding.

Læs mere om hans planer for Mungo Park Allerød i Frederiksborg Amts Avis fredag.