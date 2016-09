I denne antikvariske boghandel med indbygget brændeovn finder Anders Budde Christensen en smuk udgave af Mungo Parks »Travels in the interior of Africa« - oplægget til teaterets forestilling. Foto: Anders Budde Christensen

Mungo Park i de skotske flækker

Allerød - 09. september 2016 kl. 07:57 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mungo Park er i skikkelse af skuespiller Anders Budde Christensen for tiden på turné i Skotland med en engelsk udgave af forestillingen Mungo Park, der har fået titlen »Mungo Park - Travels in the interior of Africa«. I august spillede forestillingen på den store Fringe Festival, og i denne måned går turen rundt til små teater-flækker.

Undervejs skriver Anders Budde rejsehilsner, og herunder følger den anden:

»Vi er i Inverness, som vi forlader i dag. En by med cirka 50.000 indbyggere. Her fylder samtalerne om det nylige Brexit-udfald pubberne, og bekymringerne om fremtiden er store, ikke mindst for ungdommen. Men vi spillede en formiddagsforestilling for et par skoleklasser på gymnasieniveau i forgårs, og at dømme ud fra den efterfølgende snak med dem, er det en opmærksom og eftertænksom ungdom, der uddannes heroppe.

De drømmer blandt andet om at få en ny afstemning om skotsk uafhængighed, som måske vil kunne føre tilbage til en indtræden i Europa og unionen som et selvstændigt land.

Loch Ness, placeret lige syd for Inverness, indeholder intet mystisk væsen - beklager at måtte skuffe alle. Vi sejlede dertil og holdt virkelig øjnene åbne, og blikket stift rettet mod tågen, men vi så absolut intet. Selvfølgelig kan det tænkes, at uhyret befandt sig nede på bunden, men hvorfor skulle det gøre det, når der er fint besøg fra Allerød?

I byens imponerende store og meget charmerende, antikvariske boghandel, som også er Skotlands største, var der til gengæld gevinst: En smuk udgave af Mungo Parks »Travels in the interior of Africa«. Åh, lovely! Det helt rigtige sted at købe den bog til evig eje. Bemærk brændeovnen i midten af butikken, og forestil jer en iskold vinterdag i et rum som dette: en kop kaffe og en million bøger.

Dagen efter begav vi os ud i det virkelig lokale, en mindre flække ved navn Portsoy, hvor nogle få entusiaster forsøger at holde liv i det kunstneriske ved blandt andet at invitere os indenfor i den lokale Church Hall. Modtagelsen af stykket var overvældende varm, og glade og trætte kørte vi videre til den endda endnu mindre flække Strathdon. Et sted, som gør gps'er rundtossede.

Den 19. november 1805 skrev vores ven, Mungo Park, til sin kone Allison hjemme i Skotland: »We have already embarked all our things, and shall sail the moment I have finished this letter. I do not intend to stop or land anywhere, till we reach the coast.« Det blev det sidste, han skrev til hende. Det er nok at overdramatisere vores egen ekspedition at sammenligne os med ham, men det er dog et faktum, at vi ikke stopper, før vi den 25. september har nået Selkirk, Mungo Parks fødeby.«