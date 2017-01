Se billedserie Weibel producerer flere forskellige typer af radarer, som blandt andet sælges til USA. I dag fejrer virksomheden 40 års jubilæum. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Miniput blev radargigant på 40 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Miniput blev radargigant på 40 år

Allerød - 25. januar 2017 kl. 06:14 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Weibel Scientific blev stiftet tilbage i 1977 af Erik Tingleff Larsen, der dengang havde tre medarbejdere. I dag er der godt 100 ansatte i virksomheden, som producerer radarsystemer til primært USA, Vesteuropa og Fjernøsten. Og det er en rivende udvikling Weibel, der i dag ledes af Peder R. Pedersen, har været igennem i de mellemliggende år. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Weibel har adresse på Solvang i bygninger, der blev overtaget fra Kjeld Schouboe. Og det var egentlig lidt af et tilfælde, at virksomheden flyttede fra Gentofte til Allerød.

- Erik Tingleff Larsen og jeg var til møde her med Kjeld Schouboe omkring et muligt samarbejde. Bygningen var til salg, og Erik sagde: jeg har altid elsket denne her bygning, hvad skal du have for den? Kjeld Schouboe ville have 26 millioner, og Erik tilbød 20 millioner, men så ville vi til gengæld også skrive under med det samme. Det blev først dagen efter, vi skrev under. Men det fortæller lidt om handlekraften i virksomheden. Vi er meget hurtige til at tage beslutninger, fortæller Peder R. Pedersen.

I dag sidder Peder i spidsen for virksomheden, i samarbejde med Thomas Munkholm Larsen, Eriks søn, og han viser rundt i bygningerne, der siden er blevet udvidet med flere nabobygninger for at få plads til det hele. Alle de avancerede komponenter i Weibels radarer, producerer de selv i virksomheden. Og det er en bevidst strategi.

- Hvis man skal insource, skal det give mening. En af meningerne er, at man får viden, og det giver pote i fremtiden, siger Peder R. Pedersen og fortæller, at da virksomheden begyndte at producere radarer, blev de vitale komponenter købt udenfor huset.

Men i midten af 90'erne blev der lavet om på det.

- Vi lavede typisk en radar per kunde, og så gjorde det ikke så meget, at den var dyrere, for den var speciel. Men så kom vi ind på et andet marked, hvor man kunne sælge 200 radarer til den samme kunde. Vi skulle byde på sådan en opgave i Holland, og de er købmænd. Vi havde det bedste produkt, men det var 50 procent dyrere end konkurrentens, og det ville de ikke betale. Så fandt vi ud af, at hvis vi udviklede komponenterne selv, kunne vi holde prisen nede, og på den måde fik vi opgaven i Holland. Derefter har vi udviklet alt selv, siger Peder R. Pedersen.

Weibel har lavet mere end 4000 radarsystemer til 40 lande over hele verden i løbet af de sidste 40 år. Virksomheden begyndte i 1983 med at producere Doppler-radarer, som kun måler hastighed. Senere i 80'erne var Weibel de første til at udvikle teknologien til et radarsystem, der automatisk kunne følge et objekt ved både at måle hastighed og position. Det var tracking-radaren, og når det kommer til den, er virksomheden stadig verdensførende.

Læs resten af historien i avisen onsdag.