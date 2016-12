Millioner til den levende ådal

Med 4.394.000 kroner fra regeringens naturpakke kan Allerød Kommune nu gå i gang med et større naturprojekt i Kedelsø-Langesø Ådal. Projektets mål er at skabe forebyggende løsninger for håndtering af regnvandet fra Lynge by og samtidig udnytte de gode muligheder for at forøge de naturmæssige og rekreative værdier i ådalen.