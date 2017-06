Millioner frigivet til ny daginstitution

Et stort skridt mod en ny daginstitution i Blovstrød blev taget på byrådsmødet torsdag aften. Her besluttede politikerne at bevillige 19,5 millioner kroner til at anlægge daginstitutionen samt at igangsætte et totalentrepriseudbud for den. Udbudsfristen er 14. august, og derefter vælges entreprenøren, skriver Frederiksborg Amts Avis.