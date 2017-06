Se billedserie Malene Ripullone med debutromanen. Hun er blevet spurgt, om bogen er hendes egen historie. Hun er nemlig gift med en mand fra Italien, og det er hovedpersonen i bogen også. Men det er den ikke. - Jeg ville gerne have, at manden i bogen var fra et andet land, og så har jeg valgt nogle steder, hvor jeg selv har været og sanset omgivelserne. Steder jeg kender. Det, syntes jeg, var nemmere, siger hun. Foto: Allan Nørregaard

Med kærligheden som omdrejningspunkt

Allerød - 27. juni 2017 kl. 05:40 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Malene Ripullone har netop udgivet sin første roman »Måske for evigt«. Det er en kærlighedshistorie med temaer, som de fleste vil kunne genkende.

I rækkehuset på Akacievej er det hunden Chili, der når først hen til døren, da jeg ringer på. Den siger meget kærligt goddag, inden den lægger sig til rette ved mine fødder og tager en lur under interviewet. Den kærlige atmosfære går igen i huset. En lille lyskæde omkranser tallerkenrækken, der også er pyntet med hjerter i snor, og på spisebordet er der stearinlys og blomster fra haven. Og kærlighed er også omdrejningspunktet for den debutroman, som Malene Ripullone netop har udgivet.

- Jeg er vild med kærlighed. Sådan er det!, siger den nybagte forfatter, der altid har elsket at skrive.

- Som lille digtede jeg historier i mit hoved, og da jeg så begyndte at kunne skrive, skrev jeg historier, som mine veninder læste. Det har altid ligget som en interesse hos mig, og jeg har haft en drøm om, at jeg gerne ville udgive en bog. Så en dag kom det til mig, at nu måtte jeg prøve det, fortæller hun.

Nu har hun fået sin drøm opfyldt. I går udkom debutromanen »Måske for evigt«.

Det er en kærlighedshistorie, som de fleste kan nikke genkendende til. Historien om at det går op og ned, når man er i et forhold. Der er en hverdag, måske med små børn, og man har for travlt og glemmer nogle gange at være nærværende overfor sin partner.

- Vi ryger ind i en trummerum og glemmer alt om at stoppe op og mærke efter. Vi bliver som robotter og gør bare tingene automatisk. Det er sundt at stoppe op og tænke efter i stedet for bare at følge med, men det kan være svært. Og hvad er det, der sker, når tingene ikke går godt i et forhold? Man glemmer lidt at bevare kærligheden og nærværet med hinanden. Nogle gange kommer man for langt væk, og så kan det være svært at finde hinanden igen. Der er mange, som går fra hinanden, men kunne man redde forholdet? Det er bogens temaer, og den kunne handle om hvem som helst egentlig. Jeg tror ikke, jeg kender nogen, som ikke kan genkende den problematik, siger Malene Ripullone, der arbejder som selvstændig psykoterapeut og kender meget til nogle af problematikkerne fra den kant.

For i det job arbejder hun blandt andet meget med mindfulness, og hvad man kan gøre for at stoppe op i hverdagen.

- Har man en stresset periode, kommer man hurtigt ind i det der hamsterhjul og løber hurtigere og hurtigere rundt. Jeg har selv for mange år siden haft stress, og jo mere stresset jeg blev, jo større forventninger havde jeg til mig selv. Det hele sidder i hovedet, og man glemmer at mærke efter. Selv nu skal jeg i travle tider lige huske på at gå en tur og lytte til fuglene, der synger eller bladene, der rasler. Det handler om at være i nuet, og det er det, jeg tror, vi allesammen glemmer nogle gange, siger hun.

