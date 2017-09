Det kan være hyggeligt at have nogen at spise sammen med. Men i Allerød har kun en enkelt borger været interesseret i at få en spiseven, og derfor lukkes ordningen nu ned. Foto: Thomas Olsen

Manglende interesse lukker spiseordning

Kun en enkelt borger har ønsket at gøre brug af ordningen spisevenner, som går ud på, at enlige ældre kan få selskab til maden af en frivillig, og at kommunen betaler den frivilliges mad i den forbindelse. Der er derfor ikke basis for at fortsætte ordningen.

- Som bekendt har kommunen en forpligtelse til at hjemmeboende ældre borgere kan få leveret mad, når færdighederne ikke længere gør det muligt for dem selv at klare madlavningen. Det, som kommunen ikke kan levere, er selskab til maden, og med spisevens-ordningen så vi en mulighed for at enlige eller ensomme kunne få selskab til maden med alle de fordele, det indebærer. Der har været et pænt opbud af frivillige, og det er vi glade for. Men alligevel må vi nu erkende, at ordningen ikke er kommet til at fungere, da kun én borger har ønsket en spiseven. Personligt synes jeg, det er rigtig ærgerligt, at ordningen ikke er blevet en succes. Men jeg respekterer selvfølgelig privatlivets fred og den enkeltes ret til at leve sit liv, siger Olav B. Christensen.