Se billedserie Skandinavisk Tivolipark stiller igen i år forlystelser op til glæde for børn og barnlige sjæle på Lynge Byfest. Foto: Anne-Mette Rasmussen

Lynge er klar til årets byfest

Allerød - 10. juli 2017 kl. 10:50 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Programmet til dette års udgave af Lynge Byfest er ved at være på plads. Og sikkert er det i hvert fald, at Sussi og Leo efter den succesfulde debut på byfesten sidste år kommer igen i år. Det populære musikpar fra Nordjylland spiller lørdag aften.

Musikken fylder i det hele taget en hel del på byfesten, som finder sted den sidste weekend i august fra den 25. til den 27. august. Og der er også et par nyheder på det musikalske program. Den ene nyhed er bandet Tonight I'm Yours, som spiller på friluftsscenen under maden fredag aften, hvor gæsterne kan høre en lang række Rod Stewart-hits.

Fredag aftens hovedband er også et nyt navn ved byfesten. Det er The Powls, der blandt andet i flere år har spillet på Skanderborg Festival.

Lørdag fortsætter den musikalske underholdning med bandet »Stop 1 Halv«, som spiller på friluftsscenen til maden. Bandet består af fire garvede musikere, der spiller gamle 60'er hits. Søndag får scenen besøg af gengangere, når duoen Lars Love Louise spiller.

Det er også efterhånden en tradition, at Lynge Kirke står i spidsen for en gospelgudstjeneste. og sådan bliver det også i år, hvor Linda Andrews og The Absolute Gospel Singers står for den musikalske del.

Men Lynge Byfest handler ikke kun om musik. For byfesten, der markerer afslutningen på kulturugen Allerød på X og Tværs, byder også på mange andre aktiviteter, når borgmester Jørgen Johansen har taget sig af den officielle åbning.

- Efter åbningen lørdag formiddag fejrer Lions Club sin fødselsdag ved at donere penge til et humanitært formål. Og lørdag eftermiddag genopfrisker vi en gammel tradition, hvor vores kommunalpolitikere står for underholdningen, som bliver en slags ringridning på havetraktorer, siger Knud Rasmussen, der er formand for Lynge Byfest.

Byfesten byder desuden på Handelsbank-løbet, kåring af årets Lyngeborger, helikopterflyvning, mavedans, trylleshow og måske cirkus.

- Hvis der kommer et cirkus bliver det ikke Dannebrog, men Super Brugsen og erhvervsforeningen forhandler med et andet stort cirkus. Det og et uddybende program vil vi komme nærmere ind på senere, siger Knud Rasmussen.