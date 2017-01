Lokalplanen for det kommende byggeri ved Julemosegård lader vente på sig lidt endnu. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Lokalplan må vente lidt endnu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalplan må vente lidt endnu

Allerød - 14. januar 2017 kl. 06:03 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lynge: Der kommer til at gå endnu et lille stykke tid, før lokalplanen for et kommende byggeri med cirka 100 boliger ved Julemosegård i Lynge bliver sendt i høring. Teknik- og Planudvalget behandlede ellers sagen på sit møde i denne uge med henblik på at indstille lokalplanen til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet. Men på mødet opstod der et nyt spørgsmål, som udvalget ønsker afklaret, inden planen sendes videre i systemet.

- Årsagen, til at vi ikke sagde ja til at beslutte lokalplanen, var, at der opstod et spørgsmål vedrørende, om Gladgårdsvænge er bred nok til at håndtere den trafikstrøm, der vil komme fra både Julemosegård og Julemosen, som allerede er ved at blive bygget. Er den gearet til at tage den mængde trafik, der kommer - og til at holde hastigheden nede? Det er vi blevet lovet at få en redegørelse på fra forvaltningen forud for det næste møde den 31. januar, siger Jesper Hammer (Nye Borgerlige), der er formand for Teknik- og Planudvalget til Frederiksborg Amts Avis.

Lokalplanen, der skal danne grundlag for byggeriet, har i forvejen en lang historie bag sig, da den flere gange er blevet ændret og udsat. Blandt andet for at lave en trafikanalyse af området. Der foreligger nu et resultat, som viser, at Hillerødvej og Slangerupvej godt kan håndtere den ekstra trafik fra Julemosen og Julemosegård.

- Men for at fremtidssikre trafiksituationen har vi besluttet, at man ikke fører den nye cykelsti på Hillerødvej helt ud til Slangerupvej. Den kommer til at stoppe et eller andet sted ved Uggeløse Bygade og går så ud på selve vejen. Det skal give plads til to vognbaner på Hillerødvej, så trafikken ikke stuves op, siger Jesper Hammer.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag.