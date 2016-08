Efter to gange på samme dag at have anholdt en butikstyv, valgte politiet at beholde ham. Foto: Allan Nørregaard

Løsladt tyv fortsatte rapserierne

En 38-årig asylansøger med bopæl på Center Sandholm i Allerød blev mandag to gange anholdt og sigtet for butikstyverier. Anden gang valgte politiet at fængsle ham. Det oplyser Nordsjællands Politi.

I alt er den 38-årige sigtet for seks butikstyverier, der antageligvis alle skulle være foregået tirsdag. Først gik det ud over et par butikker i Allerød. Blandt andet i Netto, hvor han blev anholdt 1. gang. Politiet sigtede ham for at have begået indbrud i flere forretninger, da han havde mulige koster på sig, og løslod ham derefter igen.