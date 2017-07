I begyndelsen af efteråret sætter Allerød Bibliotek gang i to forløb, som er en del af et større projekt om, hvordan seniorer får et aktivt liv i længere tid. Foto: Allerød Bibliotek

Litteratur og socialt samvær skal give friske hjerner

Allerød - 06. juli 2017

»Hold hjernen frisk« hedder et nyt projekt, der baseret på ny viden om krop og hjerne skal udvikle aktiviteter, som kan give flere seniorer et aktivt liv i længere tid. Allerød Bibliotek er sammen med syv andre folkebiblioteker i landet udvalgt til at deltage i pilotprojektet, der kører over to år.

Bibliotekets rolle i projektet er to aktivitetsforløb med fokus på fordybelsen i litteraturen, fysiske aktiviteter og socialt samvær.

- Vi er utroligt glade for, at Allerød Bibliotek er kommet med i dette spændende projekt, og vi er i fuld gang med planlægningen. Vi glæder os til at udfordre vores deltagere med kombinationen af litteratur, bevægelse og socialt samvær. Alle kan være med, det eneste, der kræves, er en god portion nysgerrighed, åbenhed og lyst til at blive udfordret i mødet og samtalen med andre, siger Anne Thunbo og Lise Falck Hansen fra Allerød Bibliotek.

Baggrunden for projektet er, at antallet af ældre over 80 år i 2050 vil være tredoblet. Der er derfor mange, som får flere aktive år, efter de går på pension. Men hvordan holder man sin hjerne frisk så længe som muligt? Forskningen viser, at netop fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær - som Allerød Biblioteks forløb er baseret på - er vigtige elementer i bestræbelserne på at holde sig selv og sin hjerne frisk.

Det er DGI, Slots- og Kulturstyrelsen samt forskningscenteret Center for Sund Aldring på Københavns Universitet, der står bag pilotprojektet. Ifølge enhedschef fra Slots- og Kulturstyrelsen Tine Vind er det oplagt, at bibliotekerne har en central rolle i projektet.

- Bibliotekerne understøtter livslang læring og formidling af litteratur, og de har stor erfaring med at afprøve nye metoder og aktiviteter, siger hun.

De to aktivitetsforløb på Allerød Bibliotek hedder »Tænkepauser« og »Mærk et værk« og strækker sig begge over 15 uger med møder af to til tre timers varighed. Forløbene, der begynder til september, henvender sig primært til de 55-70-årige, der er på vej til eller netop har forladt arbejdsmarkedet. Der kan maksimalt være 15 deltagere på hvert forløb, og biblioteket åbner for tilmelding i starten af august.

