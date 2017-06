Lillevang Skole er en af de 50 skoler, der får lov til at være en del af Undervisningsministeriets forsøg med kortere skoledage. Foto: Johnny Kyed

Lillevang Skole får kortere skoledage

Allerød - 10. juni 2017 kl. 07:33 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Lillevang Skoles elever vender tilbage efter sommerferien, kan de se frem til et mere varieret skema, hvad angår længden på skoledagene. Skolen er blevet udvalgt til at være med i et forsøg, hvor den de næste tre år får lov til at vige fra folkeskoleloven til fordel for en mere fleksibel skoledag. Det er Undervisningsministeriet, der står bag forsøget, og ministeriet har udvalgt 50 skoler fra 29 kommuner landet over.

- Jeg synes, det er rigtig positivt, at vi er en af de skoler, der er blevet udvalgt, for så kan vi målrette undervisningen mere i forhold til den enkelte klasse og den enkelte elev, siger distriktsskoleleder Mads Ingvardsen fra Lillevang Skole, og uddyber:

- Vi vil have mulighed for at dele klasserne op i nogle mindre læringsfællesskaber, og vi har øget muligheden for at tematisere og fastlægge den understøttende undervisning, så den knytter sig til den enkelte elevs niveau og faglige interesser, siger han.

Hvor meget kortere skoledagene helt konkret bliver, kan distriktsskolelederen ikke svare på, da skolen har planer om at variere længden på skoledagene.

- Vi mener, at vi kan skabe mere kvalitet i undervisningen ved at bruge den understøttende undervisning som en fleksibel ressource, hvor vi ikke er bundet op af at have en fastlagt skoledagslængde, og vi ser det som en unik mulighed for at variere længden på skoledagene, siger Mads Ingvardsen.

Forsøget vil blive evalueret af Undervisningsministeriet efter to år.

