Lillerød Revyen er aflyst i år. Billedet er fra sidste års revy. Foto: Allan Nørregaard

Lillerød Revyen 2016 er aflyst

Allerød - 05. september 2016 kl. 10:29 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foreningen Lillerødrevyen oplyser, at Lillerød Revyen i år holder en pause, og der bliver derfor ikke mulighed for at se lokale og nationale emner taget under kærlig behandling på scenen i Centerhallen i 2016. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ifølge foreningen er baggrunden, at det i år desværre ikke har været muligt at samle et hold af skuespillere og tekstforfattere til revyen.

Foreningen lover dog samtidig, at Lillerødrevyen er tilbage igen til næste år. Det bliver i uge 44.

»Det lover vi. Vi er allerede i gang med at tænke nye tanker og forberede den kommende revy. Vi glæder os til at vende tilbage med fuld musik«, lyder løftet i en pressemeddelelse.

Den overraskende udmelding kommer efter, at revyen i foråret holdt generalforsamling og forholdt sig meget positivt og fortrøstningsfuldt til årets revy:

»Efter et turbulent 2015, hvor Lillerød Revyen var lige ved at stille træskoene, er foreningen nu klar til at gå i gang med arbejdet med revy 2016« skrev avisen ved den lejlighed.