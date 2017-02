Lektor skriver krimi fra eget miljø

Den sygemeldte kriminalassistent Anna S. Møller har meldt sig til et universitetskursus ved sprogforskeren Frank With, som hun er blevet fascineret af på tv. Han kan med et nyt computerprogram, Breaking Bullshit, omskrive uforståelige tekster til klart sprog. Men han dukker ikke op til undervisningen. Anna finder ham bestialsk myrdet på fakultetsgangen og flygter rædselsslagen hjem. Nogle dage efter finder hun ud af, at politiet ikke har modtaget en anmeldelse om mordet. Og at universitetet mener, at Frank With er rejst til sin indiske guru. Som det eneste overlevende vidne til mordet beslutter Anna S. Møller sig for at finde ud af, hvem der så brutalt og effektivt forhindrede Frank With i at møde frem til undervisningen og hvorfor. Hun får hjælp af den tidligere politiske redaktør på TV 2 Hans Mikkelsen, som er under mistanke for at have hacket toppolitikeres telefonsvarere. Undervejs slutter den kendte ekspert i kommunikation, lektor Ivar Olavson, sig til dem. Han kæmper for at slippe ud af sit administrative job som studieleder, inden han bliver vanvittig eller dør af stress. Sammen løser de problemerne. Men på en anden måde end nogen havde forestillet sig.