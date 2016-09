Låsesag kan flytte budgetflertal

Se billedserie »Låsesagen« er dukket op igen - måske også omkring budgetforhandlingerne. Foto: Allan Nørregaard

Allerød - 17. september 2016 kl. 07:18 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tidligere ansat i Allerød Kommune har indgivet anmeldelse mod kommunen i det, der er blevet kaldt »låsesagen,« som er en gennem flere år verserende sag om levering af nye låsesystemer til kommunens bygninger. Låsesagen ser hermed endelig ser ud til at skulle blive afklaret.

Derudover kan den aktuelle udvikling være en bombe under de forestående budgetforhandlinge ri byrådet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Erling Petersen fra Blovstrødlisten har på nærmeste hold fulgt sagen - ikke mindst fordi han er mangeårig halinspektør i Blovstrødhallen og ofte undrede sig over, at han aldrig så regningen, når låsefirmaet havde været i hallen.

- Det har kostet mange penge, og der er ikke gjort ordentlig rede for det. Det er sket, mens Erik Lund (K) var borgmester, og jeg vil nu have nogle klare svar på låsesagen, som jeg tager med til budgetforhandlingerne. Hvis der ikke kommer klare svar, ja så har vi et problem, siger Erling Petersen.

Det prekære er, at Erling Petersen alias Blovstrødlisten lige nu befinder sig i den gruppe på 12, der har flertal til at gennemføre det aktuelle budget. Hvis han springer fra er der kun 11 tilbage, og så er gruppen med Konservative, Venstre, DF og Lea Herdal i mindretal.

Erik Lund, der nu er formand for den konservative byrådsgruppe, har hele tiden afvist, at der »skulle være noget at komme efter.« Og det holder han fast i.

- Nu får vi se om politiet rejser en sigtelse mod Allerød Kommune, og så tager vi den derfra. Jeg har aldrig haft nogen fornemmelse af, at der var noget galt i den her sag. Og det hænger slet ikke sammen med budgettet. Hvis nogen på grundlag af politianmeldelsen ikke vil være med i budgetgruppen, så må de jo gøre det, hvis de synes det, siger Erik Lund.

Det er en tidligere ansat i Allerød Kommune, der har foretaget politianmeldelsen. Han har arbejdet indenfor det område, som »Låsesagen« handler om, og han har på nærmeste hold fulgt sagen op.

Den tidligere ansatte, hvis identitet er avisen bekendt, har foretaget anmeldelsen på baggrund af at Konkurrencestyrelsen - ifølge ham - har udtalt sig om udbudsreglerne med eksempler på hvordan man må gøre og ikke gøre med udbud som kommunal instans. Derudover skriver Konkurrencestyrelsen, at den ikke finder grundlag for at arbejde videre med sagen.

- Det er rigtigt nok, men jeg har sendt papirer til Statsforvaltningen, som så underligt nok ikke har sendt dem videre til Konkurrencestyrelsen. Det, der er afgørende, er, at Allerød Kommune har lavet udbud på den forkerte måde. Der er blevet brugt 5,2 mio. kroner indtil 2012, og der er brugt i hvert fald en millioner kroner mere hvert år. Det vil sige over otte millioner kroner på et udbud, der lød på to millioner kroner, siger personen bag politianmeldelsen.