Kunderne strømmer til ny Red Barnet-butik

For tre måneder siden slog Red Barnet dørene op til en ny genbrugsbutik i bymidten i Allerød - og siden åbningen er det væltet ind med både kunder og folk, der donerer legetøj og børnetøj.

- Det har været helt fantastisk. Vi er blevet taget så godt imod. Vi har allerede faste kunder, der kommer igen for at se, hvad der nu er i butikken, for vi får jo hele tiden nye varer, fortæller daglig leder af butikken Pernille Mygind.

- I lokalforeningen har vi faktisk ønsket os en butik i halvandet år, men det har været svært at finde et lokale, som vi havde råd til at leje. Vores eneste faste udgift er husleje, så den skal helst holdes på et minimum. Alle arbejder frivilligt, og vi vidste jo heller ikke, om der var et marked for genbrugsbørnetøj, men det må vi sige, at der helt klart er. På de tre måneder har vi omsat for over 100.000 kroner, fortæller formand for Red Barnets lokalafdeling i Allerød, Sonja Karaoglan.

Hun fortæller, at ønsket om en butik bunder i ønsket om at blive mere synlig i bybilledet samt at få et mødested, som kan bruges blandt andet når der skal uddeles indsamlingsbøsser til landsindsamlingen.

Genbrugshjørnet

Den 160 kvadratmeter store butik ligger lige ved siden af Røde Kors' genbrugsbutik, men det skaber ifølge de to kvinder ikke konkurrence.

- Jeg tror, det er en fordel. Nu er vi kendt som genbrugshjørnet, og kunderne går ofte ind i begge butikker, når de er her. Hos Røde Kors har de jo voksentøj også, men vi har kun børnetøj fra 0-12 år, så hvis vi får noget til større børn eller voksne, så giver vi det ind ved siden af. Vi har et rigtig fint samarbejde, fortæller Pernille Mygind.

Børn hjælper børn

Overskuddet fra forretninger går til at hjælpe børn. Lokalforeningen har en række aktiviteter for børn og deres forældre lokalt i Allerød, og lokalforeningen får lov at beholde 25 procent af overskuddet til de lokale aktiviteter, mens 75 procent ryger videre til Red Barnets hjælpearbejde for børn i Danmark og udlandet.

- Vores motto er »Fra barn til barn«, og det synes jeg er sådan et rart motto. Børnene kommer og afleverer deres gamle legetøj og tøj, som de har haft rigtig meget glæde af, og det kan så glæde nogle nye børn, når det bliver solgt videre. Pengene går til at hjælpe børn, der har rigtig meget brug for det. Barnet er i centrum hele vejen, og alt det udenom er skåret væk, siger Pernille Mygind.

Sorteres og vaskes

Alt tøj, som de frivillige får ind i butikken eller i containeren ude foran, bliver gennemgået, vasket og strøget, inden det bliver hængt på på bøjlerne. Legetøjet gennemgås og testes, og alle spil og puslespil tjekkes og lægges for at sikre, at der ikke mangler noget. Det tøj, som enten har pletter eller er for slidt til at blive solgt, bliver doneret til firmaet Trasborg, der genbruger tøj til tekstilindustrien.

- Der kommer ikke noget ind i butikken, der ikke er rent og pænt. Vi får rigtig mange varer ind - fantastiske varer - og også mærkevarer, fortæller Sonja Karaoglan.

Brug for flere frivillige

30 frivillige driver butikken til dagligt, der har åbent klokken 10.00 til 17.30 mandag til fredag og lørdag fra 10-13. En vagt er af fire timers varighed.

- Vi kunne godt bruge flere frivillige. Men det vi allermest har brug for er en, der har lyst til dele rollen som daglig leder sammen mig, så jeg har en at spare med. Det ville være rigtig rart at få en, der var interesseret i mere overordnet ansvar. Vi har det rigtig hyggeligt sammen, og der er en rigtig god ånd blandt de frivillige, fortæller Pernille Mygind.

Flere åbninger på vej

Også på Red Barnets hovedkontor har man bemærket succesen i Allerød, som er Red Barnets butik nummer 17 på landsplan.

- Åbningen i Allerød har været en stor og positiv oplevelse, hvor der i forvejen var en stærk lokalforening, som fungerede godt. Vi oplever, at butikken får mere tøj ind, end der er plads til og som derfor ryger videre til andre butikker, siger projektleder for Red Barnets genbrugsbutikker, Kim Steen Carlsen og fortsætter:

- For to et halvt år siden vedtog vi en bevidst strategi, hvor vi nu satser mere på genbrugsbutikkerne. Vi har stadig et ønske om at åbne flere, og vi håber, at vi inden for de næste par år har 30 butikker, siger Kim Steen Carlsen.