Nogenlunde sådan her skal det nye sundhedshus lige ved jernbaneskinnerne se ud. Illustration: Allerød Kommune

Kun et enkelt bud på sundhedshus

Allerød - 05. september 2017 kl. 05:21 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kun Dansk Projekt Invest (DPI), der selv henvendte sig til Allerød med projektet, har budt på det nye sundhedshus, der skal ligge lige ved siden af jernbaneskinnerne på grunden skråt over for Netto.

Projektet, der blev udbudt som et 2200 kvadratmeter stort areal til liberalt erhverv, sundhedshus eller lignende, fik et bud fra DPI, der i samarbejde med arkitekt Dorte Mandrup har udviklet et forslag til et sundhedshus. På den lukkede del af dagsordenen valgte byrådet at tage imod buddet.

Det var samme DPI, som i sin tid henvendte sig til Allerød Kommune med idéen om at lave sundhedshus på arealet, der på et tidspunkt var i spil som parkeringsareal for den nye Netto.

- Det er jo en lidt speciel grund, hvor der blandt andet skal arbejdes med noget støj fra jernbanen, så man skal kunne se idéen med den, siger borgmester Jørgen Johansen (K) til Frederiksborg Amts Avis.

Han forventer, at sundhedshuset vil gavne ambitionen om at få mere liv i bymidten.

- Jeg glæder mig til, at vi får et nyt og moderne sundhedshus, som vil være til gavn både for byens egne borgere og for borgere i de omkringliggende kommuner. Med den nære beliggenhed til både station og som en del af Lillerød bymidte, vil det både være nemt for borgere fra andre byer at benytte sundhedshuset og samtidig give mere liv til bymidten, siger han.