Kreative kvinder stod bag modeshow

Allerød - 08. maj 2017
Af Ann-Sophie Meyer

Der var godt fyldt op på Allerød Bibliotek, da der blev afholdt etnisk modeshow søndag eftermiddag.

Farverige kjoler, forklæder, puder, smykker og strik var blot nogle af de ting, kvinderne bag »Genbrug som genvej til integration« viste frem, da de i samarbejde med Venligboerne Allerød og omegn inviterede til etnisk modeshow. Hovedformålet med arrangementet var, at kvinderne fra »Genbrug som genvej til integration« kunne få lov til at vise alle deres kreationer frem.

- For halvandet år siden havde jeg et hold for kvinder, der lavede genbrugsdesign, som vi udstillede i den lokale Røde Kors. Men så fik jeg den idé, at vi skulle have byens flygtningekvinder med på holdet, så vi kunne lære en masse af hinanden, siger Henriette Rolf Larssen, der er ansvarlig for projektet, der er oprettet i samarbejde med DOF Allerød Fritidsskole.

Holdet i Allerød har kørt i halvandet år, og for et halvt år siden blev der også oprettet et hold i Birkerød. Begge hold mødes en gang om ugen, og stof, garn, perler og andre materialer bliver doneret af borgere, der har noget liggende, som de kan undvære.

Da det etniske modeshow gik i gang, var der både piger, drenge og kvinder på scenen. Der blev fremvist alt fra prinsessekjoler til puder, og publikum klappede hver eneste gang, der blev vist en ny kreation frem.

- Det er et fantastisk projekt, for der er mange flygtningekvinder, der ikke ved noget om Danmark, når de kommer til landet. Men det her projekt er med til at lære kvinderne om det danske sprog, den danske kultur og dansk mad, for vi spiser altid sammen, når vi mødes, siger Iman Ataryia, der står for det hold, der mødes i Birkerød.

Ved dagens arrangement er der masser af nationaliteter at finde blandt gæsterne. Der er gæster med rødder i både Brasilien, Syrien, Somalien, Irak, Afghanistan, Palæstina, Eritrea og Danmark.

Gruppen »Genbrug som genvej til integration« findes både i Allerød og i Birkerød. Gruppen i Allerød mødes hver torsdag fra kl. 18.30 til 21.30 i Integrationshuset, og gruppen i Birkerød mødes hver tirsdag fra kl. 18.30 til 21.30 på Sjælsøskolen. Alle kvinder er velkomne.