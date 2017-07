Kraftværk skal skabe vækst i Mali

- Efter mere end to års intenst projektudviklingsarbejde er vi naturligvis stolte af og glade for, at dette vigtige projekt er kommet i hus. I Mali har under 30 procent af befolkningen adgang til elektricitet, og produktionen fra det nye kraftværk vil være en væsentlig katalysator for vækst og udvikling i landet. Vi sætter stor pris på at kunne tage del i og bidrage til denne positive udvikling for Mali og det malisiske folk, udtaler administrerende direktør for BWSC Anders Heine Jensen i den forbindelse.