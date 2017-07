- Det her projekt handler om, at dagtilbuddene får endnu bedre kompetencer til at understøtte små børns sprogudvikling og -tilegnelse, siger Miki Dam Larsen (S), der er formand for Børn- og Skoleudvalget. Foto: Anne-Mette Rasmussen

Kommunen sætter fokus på børns sprogudvikling

Allerød - 16. juli 2017 kl. 18:43 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er fokus på de mindste børns sprog i et to-årigt projekt, som Allerød Kommune har igangsat. Mere end 200 pædagogiske medarbejdere var med til kick-off på projektet, der skal forbedre deres kompetencer i forhold til at udvikle sproget hos børn i aldersgruppen nul til seks år.

- Det her projekt handler om, at dagtilbuddene får endnu bedre kompetencer til at understøtte små børns sprogudvikling og -tilegnelse. Ved at gå i gang med det her projekt, får vi en systematisk understøttelse, som i sidste ende kvalificerer det pædagogiske arbejde med sprogudvikling, Miki Dam Larsen (S), der er formand for Børn- og Skoleudvalget.

Projektet består blandt andet i, at pædagogerne skal kunne inddrage forældre i det sprogstimulerende arbejde og have et særligt fokus på den tidlige, sproglige indsats.

- Gennem en tidlig sproglig indsats sikrer vi, at færre børn starter i skole med sproglige vanskeligheder. Det betyder også, at færre børn får behov for specialindsatser bagefter og derfor har større chance for at trives og udvikle sig, siger Miki Dam Larsen.

Derudover skal projektet gøre pædagogerne bedre til at arbejde med børnenes sprog. I den forbindelse er udgangspunktet legeaktiviteter, som stimulerer børns sanser.

Målet med projektet er, at flere små børn får et aldersvarende sprog.