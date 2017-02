Kommune taber erstatningssag efter brand

»Landsretten finder, at Alm. Brand A/S ikke har pligt til at yde forsikringsdækning efter bygningsforsikringen for Allerød Kommunes udgifter til genhusning af beboerne på plejecentret Solvænget. Det forhold, at kommunen havde en lovbestemt pligt til at sørge for midlertidig genhusning af beboerne, kan ikke føre til et andet resultat.«