Kommune sender flygtninge på skolebænken

- Jeg er så glad for, at vi endelig får mulighed for at lære, hvordan vi selv kan komme i gang med at søge arbejde og ordne helt basale ting såsom at betale regninger, sagde Hailemariam, som i 2016 kom til Allerød Kommune fra Eritrea

- Det glæder mig, at vi nu for alvor er kommet i gang med kommunens helt eget uddannelsestilbud til flygtninge og familiesammenførte, og jeg er spændt på at følge med i udviklingen. For jeg er overbevist, om, at vi gennem Allerød-uddannelsen understøtter den selvforsørgelse, der er grundlæggende for at sikre en vellykket integration. For i sidste ende hænger uddannelse og beskæftigelse sammen, og de er begge hovedingredienser i en vellykket integration og følelse af medborgerskab, siger borgmester Jørgen Johansen (K), der selv er tilknyttet uddannelsen som underviser.