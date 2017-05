Det er godt for både miljøet, pengepungen og borgernes sundhed, når offentlige institutioner køber miljørigtigt ind. For eksempel ved at servere økologisk mad i institutionen. Foto: Hans Jørgen Johansen

Kommune satser på grønne indkøb

Allerød - 16. maj 2017 kl. 05:40 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan gøre en stor forskel for miljøet at fokusere på grønne indkøb i det offentlige. Men derudover kan det offentlige faktisk også spare mange penge på at købe miljørigtigt ind. Blandt andet derfor har Allerød Kommune på disciplinen.

- Det er vigtigt at følge op på de miljøkrav, vi stiller i vores kontrakter. Både af hensyn til miljøet og af hensyn til de øvrige tilbudsgivere, som har en forventning om en fair konkurrence. Det indbefatter, at kommunen generelt holder øje med, at leverandører overholder de stillede krav, siger udbudschef Bolette Bisp Justesen fra Allerød Kommune.

Kommunen har derfor fået plads på Miljøstyrelsens Rejsehold for grønne indkøb, der er oprettet af Dansk Standard under Miljøstyrelsen for at gøre kommuner og andre offentlige institutioner bedre til at købe grønt ind og styrke efterspørgslen på grønne leverandører og produkter. Dermed er håbet at skubbe markedet i en grønnere retning.

I Allerød Kommune skal rejseholdet rådgive om leverandørkontrakter.

- Vi skal i samarbejde med Allerød Kommune sikre, at der bliver stillet krav til grønne indkøb, som det er realistisk og muligt at følge op på. Vi skal altså vejlede i, hvordan de stiller miljøkrav, som de kan følge op på og dermed sikre sig, at de rent faktisk får det, der er aftalt med leverandørerne, siger chefkonsulent Rikke Dreyer fra Dansk Standard, der leder rejseholdet i tæt samarbejde med Force Technology og advokatkontoret Bird & Bird.