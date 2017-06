Se billedserie Ole Sonne er glad for at kunne komme i sygeplejklinikken, hvor det er et fast team af sygeplejersker, som tager imod ham. Her er det Lisbeth Bartholin. Foto: Allan Nørregaard

Kommune åbner sygeplejeklinik

Allerød - 03. juni 2017 kl. 06:04 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et midlertidigt lokale på Engholm Plejecenters gule gang er Ole Sonne netop trådt ind ad døren. Han er kommet til sit ugentlige besøg på Allerøds nye sygeplejeklinik, der er et tilbud til borgere, som er visiteret til hjemmesygepleje. For Ole Sonne handler besøget om at få skiftet et plaster, og han er glad for at kunne komme og få det gjort på klinikken i stedet for at skulle sidde og vente på hjemmeplejen derhjemme.

- For et års tid siden blev jeg klient i sygeplejen, og siden da har sygeplejerskerne skiftet plaster på min ryg hjemme hos mig. Jeg spurgte faktisk på et tidspunkt, om ikke jeg kunne komme over at få skiftet mit plaster i stedet for at sidde derhjemme og vente, så jeg synes, den nye klinik er en god ide. Det er mere fleksibelt, og jeg får en tid en gang om ugen på et tidspunkt, der passer mig. Det er meget nemmere, siger Ole Sonne til Frederiksborg Amts Avis.

Netop større fleksibilitet er nogle af tankerne bag at lave en sygeplejeklinik i Allerød.

- Med den nye sygeplejeklinik kommer vi til at byde vores borgere på flere alternativer. Klinikken er en ny måde at tænke sygepleje på, som samtidig giver bedre service og højere kvalitet. At du som bruger ikke skal vente på, at sygeplejen kommer hjem til dig, mener jeg, giver en større fleksibilitet og frihed for den enkelte, siger Olav B. Christensen (V), der er formand for Sundheds- og Velfærdsudvalget.

Læs mere om sygeplejeklinikken i Frederiksborg Amts Avis lørdag.