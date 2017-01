John Jensen har tilsendt redaktionen et billede af et af de 14 måltider, som Nye Borgerlige har fået fra Mad til hver dag, og som partiet udleverer ved kommunens smagsarrangement tirsdag den 10. januar fra 17 til 19. Foto: John Jensen

Kom og smag dagens ret fra Nye Borgerlige

Nye Borgerliges to medlemmer af byrådet, Jesper Hammer og John Jensen, dukker op, når Allerød Kommune tirsdag aften inviterer alle interesserede til at smage den mad, som kommunen serverer for de ældre, der ikke selv har mulighed for at lave mad, eller som bor på plejehjem.