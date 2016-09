Kom hjem til gennemrodede huse

To villaejere kom mandag hjem til hver deres hus og opdagede, at der havde været indbrud. Indbruddet i villaen på Tonedraget er sket mellem den 23. august og mandag den 5. september klokken 19.45, hvor et vindue til et værelse er blevet brudt op. Huset var gennemrodet, og der er endnu intet overblik over, hvad der er stjålet, oplyser Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.