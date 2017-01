Foto: Hans Jørgen Johansen

Købte privat ind for kommunens regning

Allerød - 06. januar 2017 kl. 08:11 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 42-årig kvinde, der var ansat i daginstitutionen Molevitten i Lynge er ved Retten i Hillerød dømt for at have købt ind for 113.000 kroner på kommunens regning. Det skriver Allerød Nyt. Ved retsmødet blev hun idømt et halvt års betinget fængsel samt 120 timers samfundstjeneste.

Kvinden var tiltalt for mandatsvig, som udmøntede sig i, at hun købte privat ind på et kontokort, der var oprettet i Molevitten. Indkøbene fandt ifølge retten sted i to et halvt år fra juli 2013 til februar 2016.

Kvinden havde som ansat i institutionen Molevitten i Allerød Kommune oprettet et kontokort hos Dansk Supermarked, og i løbet af de to et halvt år, svindlen fandt sted, købte hun ind til private formål for 113.334 kroner og 87 øre.

Retten så formildende på, at der var foretaget mange små køb hen over årene. Kvinden skal betale de godt 113.000 kroner tilbage til Allerød Kommune.