Kilden vejsag behandles igen

Der var lagt op til, at byrådet torsdag aften skulle godkende omlægningen af en privat fællesvej på Stolelyngen, sådan som to grundejere har ønsket det for at få mere fred på deres grunde. Men sådan kom det ikke til at gå.

På foranledning af Venstre og John Køhler (Lokallisten Allerød-Sjælsø) vedtog et smalt flertalt på 11 mand, at sagen skal sendes tilbage til Teknik- og Planudvalget, som skal behandle den igen.

Formand for Teknik- og Planudvalget Jesper Hammer (Nye Borgerlige), der ikke selv var til stede på byrådsmødet undrer sig over det pludselige sporskift.

- Det undrer mig voldsomt meget, at sagen blev sendt tilbage. Jeg troede egentlig at der var meget overvældende flertal for at ekspedere den videre. Men nu behandler vi selvfølgelig sagen igen med de bemærkninger, der er blevet givet videre. For jeg går ikke ud fra, at man sender en sag tilbage, hvis ikke man har en god ide og en bedre løsning, siger Jesper Hammer.