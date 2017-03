En beboer på botilbuddet Skovbo blev ved Retten I Hillerød kendt skyldig i at have overfaldet en pædagog på stedet. Men på grund af sin mentale tilstand straffes han ikke. Foto: Hans Jørgen Johansen

Kastede kniv efter personale

Allerød - 03. marts 2017 kl. 07:39 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To ansatte blev i 2015 udsat for vold på botilbuddet Skovbo. Nu er der faldet dom i sagen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

En kniv, et skærebræt og et metalflag fløj den 26. marts 2015 igennem køkkenet på botilbuddet Skovbo på Gl. Lyngevej; et kommunalt tilbud for voksne med nedsat funktionsevne.

Effekterne blev kastet imod en ansat socialpædagog af en af stedets beboere, som efterfølgende truede en anden pædagog med en håndvægt. Det kan man læse i domsudskriften fra Retten i Hillerød, hvor episoden tidligere på året blev behandlet som en straffesag.

Den tiltalte, som er en nu 37-årig mand, var ved retten tiltalt for to forhold ved først at have overfaldet en socialpædagog, som han tog hårdt i skulderen, hvorefter han kastede forskellige køkkengenstande, herunder en kniv efter hende. Derefter skulle han have truet en anden ansat med en håndvægt.

Den 37-årige erkendte sig ved retsmødet kun delvist skyldig, idet han forklarede, at han ikke havde taget pædagogen i skulderen, men i hånden. Han afviste også, at der skulle have været en kniv imellem de kastede effekter.

Pædagogen, der blev kastet efter, har forklaret til retten, at beboeren hev hende i venstre skulder og derefter kastede et skærebræt, en brødkniv og et metalflag efter hende. Ifølge den anden pædagogs forklaring hentede beboeren derefter en håndvægt. Med den i hånden gik han hen imod pædagoen, som følte sig truet.

Af den retspsykiatriske erklæring fremgår det, at den 37-årige er mentalt retarderet i lettere grad, og at han derudover er diagnosticeret med infantil autisme. På grund af sin mentale tilstand bliver den 37-årige ikke straffet for episoden tilbage i marts 2015, selvom retten fandt ham skyldig i overfaldet.

Han blev ved Retten i Hillerød dømt til at undergive sig tilsyn af kommunen.