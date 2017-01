Affald sorteres og mursten knuses i Bregnebjerggård Grusgrav, der igen søger om miljøgodkendelse. Foto: Lars Juel Sørensen

Kamp mod nabos byggeaffald

Allerød - 26. januar 2017 kl. 05:58 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I øjeblikket venter Bregnebjerggård Grusgrav på at få Natur- og Miljøklagenævnet til at genoptage og ændre afgørelsen fra 19. april 2016. Her udtalte klagenævnet, at det ikke er i orden at fylde den udtjente grusgrav med byggeaffald. Samtidig har virksomheden indsendt ansøgning om miljøgodkendelse af et stort affaldsdeponi, der ønskes fyldt op i løbet af de næste 30-40 år, men det vækker ikke den store begejstring hos en af naboerne. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Både set ud fra et overordnet natur-synspunkt og ud fra min helt egen situation som nabo med bare 80 meter fra deponiet og min private beboelse er det mere end uholdbart, siger Lars Juel Sørensen fra Barresøgård. Han har været nabo til Kurt Sørensens Bregnebjerggård i 32 år og ved flere lejligheder gjort indsigelse mod støv- og støjplager.

Han mener, at virksomheden Bregnebjerggård Grusgav alene ligger der, fordi der engang blev gravet grus - hvilket efter hans mening ikke medfører nogen ret til at videreføre en industrivirksomhed samme sted.

- Deponiet skal fyldes op med mineralsk affald, og herunder asbest, der kan afgive masser af sundhedsfarligt støv. Og overordnet set et problemet jo, at der siden 1994 ikke har været landzonetilladelse til hverken deponering eller sortering. Alligevel er miljøgodkendelsen vedvarende blevet forlænget. En godkendelse, der - ganske mærkværdigt - ikke har indeholdt regler for ind- og udgående affaldsstrømme - med det resultat, at der har ophobet sig en mængde ubehandlet byggeaffald. Populært sagt kan det siges, at Bregnebjerggård har taget den gamle grusgrav som gidsel, således at fyldpladsen ikke kan nedlukkes før alle 120.000 tons er blevet knust og ført ud af grusgraven igen, uddyber Lars Juel Sørensen. Han mener, at landzone uden videre dermed er gjort til industrizone.

Indsigelser mod miljøgodkendelse til affaldsdeponiet skal være Allerød Kommune i hænde senest 31. januar, og onsdag formiddag var der kun kommet indsigelser fra Lars Juel Sørensen. Disse er til gengæld meget kontante.

- Region Hovedstaden vil aldrig kunne godkende det her, men er desværre ikke øverste myndighed på sagen. RH har således tidligere afvist præcis samme type deponeringsanlæg med den samme membrantype - og i det tilfælde var der endda kun tale om deponering af jord. Den her membrantype har begrænset holdbarhed, og derudover taler vi om et såkaldt OSD-område, altså et område med særlige drikkevandsinteresser - altså hvor grundvandet er særlig sårbart, indvender Lars Juel Sørensen.

Der kan komme til at gå et stykke tid, inden der falder en afgørelse i sagen. Miljømedarbejder Per Møller, der er Allerød Kommunes sagsbehandler på sagen fortæller, at en VVM-redegørelse foretaget af Bregnebjerggård vil foreligge inden sommerferien, og først derefter vil sagen blive præsenteret for Teknik- og Planudvalget. Formentlig først efter sommerferien.