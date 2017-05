Jussi-biografi udkommer i dag

»Biografien fortæller om, hvordan Jussi Adler-Olsen nåede så langt. Den er på én og samme tid et danmarksbillede og portrættet af et menneske, der går hele vejen, hver gang. Fra han voksede op blandt patienterne rundt omkring på landets sindssygehospitaler og blev venner med de patienter, som ikke var raske nok til at færdes i samfundet udenfor. Mens han stod blandt nørder og narkomaner i sit tegneserieantikvariat i Nørrebros sorte firkant. Da han og en gruppe frivillige - nøje overvåget af PET - organiserede protestaktioner og fakkeloptog under den kolde krig i 1980'erne. Og til han besluttede sig for at skrive en international bestseller, hvilket de færreste af hans venner troede, at han ville få succes med«, står der blandt andet i oplægget til biografien.