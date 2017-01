Med afslaget bliver det svært for Allerød Jagtforening at imødekomme ønsker fra kommunens skoler om jagt- og friluftsarrangementer. Billedet her er fra et arrangement, som Slangerup Jagtforening holdt sidste år. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ingen skydning på kommunal jord

Allerød - 11. januar 2017 kl. 06:12 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hverken området ved udvidelsen af Årtusindskifteskoven i Lynge eller ved Blovstrød Teglværk kommer til at genlyde af skud fra Allerød Jagtforening. Foreningen har nemlig fået afslag fra Kultur- og Idrætsudvalget på en forespørgsel om at måtte bruge netop de to områder til enkeltstående arrangementer med flugtskydning.

Årsagen til afslaget er, at udvalget finder områderne uegnede til skydning.

- De områder, som jagtforeningen har peget på, ligger steder, som vi ikke synes er egnede. Ved Årtusindskifteskoven er der planer om, at både petanque-klubben og den nye spejderhytte skal ligge. Og ved Blovstrød Teglværk skal vi snart i gang med at bygge boliger, ligesom det er tæt på Allerød Privatskole. Så det virker ikke formålstjenstligt at skulle have skyderi derude. Vi synes simpelthen ikke, at det egner sig til det, siger John Jensen (Nye Borgerlige), der er formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

Den besked ærgrer Arne Riis, der er formand for Allerød Jagtforening. For det begrænser foreningens aktiviteter.

I forbindelse med et jagt- og friluftsarrangement med Lynge Skole sidste år tilbød Allerød Jagtforening nogle af eleverne flugtskydning med sine uddannede flugtskydningsinstruktører. Arrangementet var en stor succes, og efterfølgende er jagtforeningen blevet kontaktet af andre skoler i kommunen, som godt kunne tænke sig lignende arrangementer. Men foreningen har i dag kun en jagtplads på Krogenlund, hvor den må skyde fem gange om året, og de arrangementer er primært rettet imod foreningens medlemmer.

- Det er specielt ærgerligt, fordi vi gerne vil tilbyde undervisning til skoleelever. For skolerne henvender sig og vil gerne have en undervisningsdag, hvor vi præsenterer dem for både jagten og det naturarbejde, der hører med. Det er så der, hvor vi fremover bliver nødt til at sige, at det kan vi desværre ikke, siger Arne Riis og fortsætter:

- Jeg synes da, det er ærgerligt, at vi ikke kan lave flere arrangementer. Især i forhold til skolerne. Vi kan sådan set ikke opfylde de ønsker, det er nok det, vi må konstatere. Vi gør det jo også ud fra synspunkt om, at det kan være med til at udbrede kendskabet til foreningen blandt de ældste elever, der om lidt er borgere i kommunen og måske gerne vil have jagttegn.