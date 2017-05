Der er set markfirben i området ved Farremosen.. Foto: Søren Grøntved

Ingen fare for beskyttede naturområder

Allerød - 26. maj 2017 kl. 05:55 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et beskyttet naturområde på det kommende erhvervsområde ved Farremosen har fået Danmarks Naturfredningsforening i Allerød op i det røde felt. På et kort, der optræder i sagsfremstillingen, fremgår det nemlig, at der anlægges en bred vej tværs igennem et beskyttet område, et såkaldt §3-område.

Læs også: Grønt lys til erhverv ved Farremosen

»Dette er klart i strid med naturbeskyttelseslovgivningens bestemmelser. Såfremt Allerød Kommune ikke ændrer på denne plan, så der tages det fornødne hensyn til §3-områderne, vil DNs lokalafdeling i Allerød indklage sagen til Natur og Miljøklagenævnet«, lød beskeden fra miljøorganisationen.

I indsigelsen lød det endvidere:

»Det er som bekendt ikke første gang, at Allerød Byråd ser stort på bestemmelserne i naturbeskyttelseslovgivningen. Eksempelvis kan nævnes den seneste afgørelse, hvor Planklagenævnet den 10. maj i år ophæver vedtagelsen af lokalplan 1-135 for Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej. Ligeledes har Allerød Byråd i en række lokalplaner set stort på bestemmelserne om skovbyggelinien.«

På byrådsmødet onsdag aften forsikrede Jesper Hammer om, at der ikke kommer til at gå en vej tværs igennem det beskyttede naturområde, der rummer et vandhul.

- Der er sået tvivl om §3-området, fordi der er sendt en tegning frem med en vej, der går hen over et fredet vandhul. Men det er ikke et kommunalt papir, det er et partsindlæg i forhold til en ønsket bygning, sagde han, og Lea Herdal supplerede:

- De søer, der er på området, bliver selvfølgelig ikke berørt, men bevaret, sagde hun.

I sin indsigelse gør DN opmærksom på, at der på området ligeledes er et gammelt stendige, og at byrådet har pligt til at sikre registreringen af stendiger. Det opfordrer DN derfor byrådet til at gøre for at sikre, at det ikke bliver fjernet i forbindelse med det planlagte byggeri.

»I den forbindelse vil det være vigtigt, at der ikke placeres en jordvold og plantebælte lige hen over, men at diget kommer til at stå uberørt«, lyder fra DN, som desuden oplyser om, at der er set markfirben i området.

