Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Indbrudstyve på vinterferie-rov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indbrudstyve på vinterferie-rov

Allerød - 17. februar 2017 kl. 12:29 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboerne i to villaer på Røglevænget har i denne uge oplevet at komme hjem til et hus, der har været brudt ind i. I det ene hus på vejen har der været indbrud imellem tirsdag 15.30 og torsdag klokken 10. Efter at have skaffet sig adgang til stedet ved at bryde en terrassedør op, har de ukendte gernignsmænd udsat huset for en kraftig gennemrodning. Der er ifølge Nordsjællands Politi endnu ikke noget overblik over, hvad der er blevet stjålet fra stedet.

Det andet indbrud på Røglevænget er sket i tiden fra søndag klokken 11 til torsdag 16.05. Et vindue ind til stuen er blevet aflistet. Der er endnu ikke fuldt overblik over, hvad der er blevet stjålet fra stedet, men en lysestage af messing er i hvert fald på listen over tyvekoster.

Ifølge Nordsjællands Politi bliver der lavet sporsikring på stederne og sammenlignet spor for at se, om der skulle være en sammenhæng imellem de to indbrud.

Også på Callunavej er en villa blevet udsat for indbrud i løbet af vinterferien. Det er sket mellem mandag klokken 11 og torsdag 19.10. Hasperne på et vindue er blevet ødelagt for at komme ind, og huset er efterfølgende gennemrodet. Tyvene er sluppet fra stedet med tre pc'ere og nogle smykker.s