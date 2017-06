Se billedserie Det vrimler med glade børn og voksne, når Blovstrød Idrætsforening åbner hallen og inviterer indenfor til tumleleg og boldspil. Foto: Blovstrød Idrætsforening

Send til din ven. X Artiklen: Idrætsforening ruster sig til vokseværket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Idrætsforening ruster sig til vokseværket

Allerød - 22. juni 2017 kl. 14:00 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

10.000 kroner fra fondene bag Sjællandske Medier skal gå til foreningsudvikling og børneidræt hos Blovstrød Idrætsforening.

Blovstrød Idrætsforening søgte i midten af maj sammen med 582 øvrige foreninger og ildsjæle om et tilskud, og i sidste uge besluttede Sjællandske Mediers bestyrelse, at 10.000 kroner skulle gå Blovstrød Idrætsforenings vej. Dermed er foreningen en af 34 legatmodtagere i år.

Pengene har foreningen søgt for at ruste sig til det vokseværk, den forventer i forbindelse med den store udbygning, der netop nu er i gang i Blovstrød, og som betyder, at der kommer 6-700 nye boliger i bydelen.

- Foreningen vokser jo forhåbentlig i takt med, at bydelen udbygges. Vi skal have rekrutteret nye medlemmer og bestyrelsesmedlemmer. Måske kan vi få et generationsskifte i bestyrelsen, som er ved at være lidt grå. For at geare os til at tage imod de mange nye, bliver vi nødt til at udvikle vores forening og blive bedre til foreningsledelse, siger Poul Møller Hansen og påpeger, at nye medlemmer også kan betyde nye forventninger til foreningen.

- Når vi får flere medlemmer, kan der jo også komme nogle, som ønsker nye aktiviteter i forhold til, hvad vi hidtil har haft. Det kunne for eksempel være bmx og parkour, og det skal vi jo også forberede os på.

Den anden opgave, som Blovstrød IF har søgt fondene bag Sjællandske Medier om penge til, er børneidræt i hallen. Foreningen har i omkring 10 år haft stor succes med cirka en gang om måneden at fylde Blovstrødhallen med tumleredskaber til glæde for bydelens børn.

- Børn kan jo godt lide at komme ud at bevæge sig. Og vi vil gerne vise både børn og voksne, at Blovstrød Idrætsforening er et sjovt sted at komme og dyrke idræt og få sved på panden, siger han.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.