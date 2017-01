I spidsen for nyt madmekka

- Vi gør efter at få skabt et marked, der bliver en blanding af Copenhagen Street Food og Torvehallerne, men også et mødested. Vi har også en Kiwi, en Netto og en Fitness World så efter at have trænet kan man gå ned og købe noget lækkert, både økologisk og ikke-økologisk, siger Christian Kofoed, der er direktør for WestMarket. Hvilket han har været siden planerne om fødevaremarkedet tog fast form i januar-februar for et år siden. Han har mere end travlt op til åbningen, men det er lykkedes at få ham til at tale lidt om projektet.