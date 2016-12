Høvelte Kaserne skal ombygges for 56 mio. kr. Foto: Lars Skov Foto: Lars_Skov

Høvelte får nye standardgarager

Allerød - 31. december 2016

En omfattende modernisering af fem af hærens kaserner får også betydning for Høvelte Kaserne, der i 2017 skal ombygges for 56 mio. kr. Garderkasernen skal have nye standardgarager sammenbygget med materiel-, bade- og omklædningsfaciliteter. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Udover Høvelte er det kasernerne i Slagelse, Holstebro, Skive og Oksbøl, der får en positiv overhaling. Folketingets finansudvalg har givet grønt lys for en bevilling på 283 mio. kroner i første fase, som handler om at ombygge hærens kaserner til at rumme højteknologiske køretøjer. Den samlede pris for moderniseringen af hærens kaserner lander på et sted mellem 1,2 og 1,5 milliarder kroner.

Moderniseringen skal omstille hæren, som nu først og fremmest uddanner værnepligtige, men fremover skal ændres til en professionel styrke med nyt materiel og nye højteknologiske køretøjer i hænderne.

Moderniseringen af byggeriet på Høvelte går ud på, at bygningen vil blive anvendt af et Panserinfanterikompagni ved Den Kongelige Livgarde - og den er et signal om, at kasernen bliver liggende i Allerød Kommune en rum tid endnu.

Enheden flytter fra kolde garager, der som en del af anden fase bliver revet ned. Enhedens nuværende bade- og omklædningsfaciliteter vil derpå kunne anvendes i forbindelse med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsens øvrige kapacitetstilpasning. Der opnås en årlig driftsbesparelse på ca. 0,4 mio. kr. ved at nedbryde tre bygninger med henblik på at skabe plads til nybyggeriet.

Det er sådan, at projekteringen ifølge »Alt om Blovstrød« allerede er gennemført, og udbudsprocessen påbegyndes omkring 15. marts og forventes at vare ind til sommeren 2017, hvorefter der kan indgås kontrakter. På grund af det nuværende pres på byggemarkedet vil der være en periode af en vis længde fra indgåelse af kontrakterne til selve arbejdet går i gang. Det skyldes, at der pt. er meget lange leveringstider på bl.a. betonelementer. Arbejderne ventes derfor først indledt i slutningen af 2017 og med aflevering ultimo 2018.