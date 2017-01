Hør om Blovstrøds udvikling

- Jeg vil opfordre alle interesserede til at komme forbi på torsdag. Det er jo en oplagt mulig for at se lidt nærmere på de store visioner, vi i byrådet har for Blovstrød. På mødet vil planerne for områderne nemlig blive præsenteret, og der vil samtidig være mulighed for at få mere information om boligerne i Drabæk Huse og saneringen af Kongevejen, siger formand for Teknik- og Planudvalget, Jesper Hammer (Nye Borgerlige).