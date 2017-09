Læge Ellen Garde er med til at skyde hjerne-trænings-projektet på Allerød Bibliotek i gang.

Hjerneprojekt løbet over ende

Allerød - 01. september 2017 kl. 11:36 Af Niels Idskov

Allerød Bibliotek skyder pilotprojektet »Hold hjernen frisk« i gang med et spændende åbningsarrangement mandag 4. september klokken 15. Mange borgere har vist interesse for projektet, idet der er udsolgt til begge aktivitetsforløb, og biblioteket har måttet lukket for ventelisten.

- Der gik en uge, så var begge hold på to gange 15 deltagere fyldt op, og oveni har vi så fået mange spørgsmål og henvendelser på projektet. Det har medført, at vi nu har en venteliste også med omkring 15 personer, fortæller bibliotekar Anne Thunbo.

Hun tror, at det er kombinationen af det, at det ikke kun handler om det fysiske aspekt, men også om at holde hjernen i gang på en spændende måde, der har resulteret i den store interesse.

- Projektet henvender sig alene til dem mellem 55 og 70, så der er en del, der ikke kan være med, men ønsker at være det. Da der er tale om et pilotprojekt med støtte, er det ikke sikkert, at vi kan gentage aktiviteten, uddyber Anne Thunbo.

»Hold hjernen frisk« er et pilotprojekt, der er baseret på ny viden om krop og hjerne. Pilotprojektet skal udvikle nye aktiviteter som kan give flere seniorer et aktivt liv i længere tid. Biblioteket deltager med to aktivitetsforløb, med fokus på fordybelse i litteraturen, fysiske aktiviteter og socialt samvær.

På åbningsdagen er der klokken 15 velkomst ved borgmester Jørgen Johansen, klokken 15.15 er der introduktion til projektet ved Henrik Jacobsen, projektleder hos DGI. Og 15.30 taler Ellen Garde, læge, lektor, Center for Sund Aldring og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, ud fra spørgsmålene: Hvordan sætter livet sig spor i hjernen? Hvor påvirkelig er en hjerne, og hvor meget kan den egentlig tilpasse sig? Hvordan får du mest ud af din hjerne, uanset alder?