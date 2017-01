Henriette Gedde er trådt ud af byrådet. Foto: Allan Nørregaard

Henriette Gedde stopper i byrådet

Allerød - 30. januar 2017 kl. 05:41 Af Anne-Mette Rasmussen

Henriette Gedde, der tidligere har været vicedirektør på Hvidovre Hospital, og som ved kommunalvalget i 2013 blev valgt ind i Allerød Byråd for Socialdemokratiet, havde forud for torsdagens byrådsmøde ønsket at træde ud af byrådet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ønsket blev på mødet efterkommet af et enigt byråd, hvorefter Henriette Gedde blev bedt om at træde ud på gulvet, så der kunne blive sagt ordentligt farvel. Det blev der dels med nogle flasker vin, dels med et par fine ord fra den politiske modstander og borgmester Jørgen Johansen.

- Det, der er så fantastisk ved dig, det er, at du er ordentlig og ærlig, og at du siger din mening. Tak for det og tak for kampen. Og rigtig meget held og lykke, sagde han, inden Henriette Gedde af kollegaerne blev klappet det sidste stykke ud af byrådssalen.

Henriette Geddes ønske om at træde ud af byrådet er begrundet i »arbejdsmæssige forhold«. Hun erstattes i byrådet af Bettina Hauge, der hidtil har været første stedfortræder for Socialdemokraterne.