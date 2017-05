Hastebehandling skaber undren

- Først holder TPU møde, hvor man skal finde ud af at få cyklet alle tingene sammen. Umiddelbart derefter er der økonomiudvalgsmøde og så byrådsmøde. Så lige nu ved vi ikke, hvad byrådet skal stemme om. Det ved vi først en time før, hvis vi overhovedet når at få noget information, siger han og fortsætter:

- Jeg tænker, at det er beskæmmende for nærdemokratiet, at man giver os en høringsfrist, og så lader man sagen stå stille i to måneder, hvorefter det hele skal hastes igennem på et par timer til sidst. Uden at nogen reelt ved, hvad det ender med.