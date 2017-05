Hash-ryger i drive-in

Det kom til at koste en 28-årig mand fra Midtsjælland at han under midnatsforestillingen i Drive-in-biografen i Lynge fyrede godt op under hashpiben.

Nordsjællands Politi fik under forestillingen anmeldelse fra en anden bilist om at en fører af en anden bil sad og røg hash. Da politiet mødte frem efter forestillingen blev den 28-årige anholdt og taget med til blodprøve og efterfølgende løsladt, men sigtet for at være påvirket under kørsel.