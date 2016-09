Harpsøe bekymret for Blovstrød

Marlene Harpsøe fra Dansk Folkeparti kæmper fortsat for borgerne i Allerød og omegn. Foto: Steen Brogaard

Allerød - 02. september 2016 kl. 06:48 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Marlene Harpsøe fra Dansk Folkeparti holder fast i sin bekymring for forholdene i Allerød og omegn. Tidligere i august stillede folketingsmedlemmet spørgsmål til integrationsminister Inger Støjberg (Venstre) i bekymring over tyverier og generende adfærd fra asylsøgere i Lillerød bymidte, og på månedens sidste dag følger Harpsøe op med to spørgsmål - nu til justitsminister Søren Pind. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det første spørgsmål:

»Agter ministeren at tage særlige forhold i forhold til, at Blovstrød, som er en del af Allerød kommune, og som ligger i umiddelbar nærhed af Center Sandholm og Udrejsecenter Sjælsmark, ubetinget er det sted i landet, hvor der foregår flest indbrud ifølge artiklen »Allerød har en kedelig rekord« bragt den 23. marts 2016 på www.blovstroed.dk?«

Og det andet spørgsmål:

»Anser ministeren, at der er en sammenhæng mellem, at antallet af indbrud, i følge Det kriminalpræventive Råd, er steget med 27 procent i Allerød i 2015, mens det er faldet med 10 procent på landsplan, og etableringen af Udrejsecenter Sjælsmark i februar 2015, jf. artiklen »Allerød topper listen over indbrud i Danmark« bragt den 30. marts 2016 på www.lokalavisen.dk - og hvad agter ministeren at gøre ved det?«

- Jeg er blevet opmærksom på, at der er sket en voldsom stigning i antallet af indbrud i Allerød i forbindelse med, at der blev oprettet et udrejsecenter på Sjælsmark kaserne. Blovstrød er særligt ramt. Det er bekymrende, og derfor har jeg selvfølgelig bedt ministeren forholde sig til dette, siger Marlene Harpsøe, der er opstillet i Nordsjælland og som har modtaget flere henvendelser fra lokale borgere i Allerød og omegn.

- Når vi ved, hvor stor en andel af ikke-vestlige borgere udgør i vores kriminalitetsstatistikker, så ville det ikke overraske mig, hvis ministeren svarer, at der er en sammenhæng mellem det øgede antal indbrud i Allerød samt oprettelsen af udrejsecenter Sjælsmark. Det er meget utrygt for de lokale borgere ikke at vide om man kommer hjem fra arbejde eller ferie til et hjem, hvor en indbrudstyv har gennemrodet alt.